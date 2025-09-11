پخش زنده
مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در جریان بازدید از مرکز صادرات و واردات گوانجو چین از آغاز فصل جدید همکاریهای بینالمللی در حوزه گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدحسین صوفی، مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، در بازدید از مرکز صادرات و واردات گوانجو در چین، راهبرد تازه کانون را برای ورود به عرصه واردات خودروهای تخصصی گردشگری تشریح کرد. او با اشاره به جایگاه محوری کانون در برنامه هفتم توسعه کشور گفت: یکی از الزامات ارتقای صنعت گردشگری ایران، تقویت ناوگان حملونقل تخصصی است. ما با پذیرش مسئولیتهای جدید، تلاش میکنیم با واردات خودروهای باکیفیت و متناسب با نیازهای گردشگری، بهصورت مؤثر وارد عمل شده و بازوی اجرایی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باشیم.
مرکز گوانجو بهعنوان یکی از قطبهای اصلی صادرات خودرو در جهان، تأمینکننده نیاز بازارهای بزرگی همچون آفریقا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه به شمار میرود. در جریان این بازدید، انتخاب خودروهای مناسب با ویژگیهای گردشگری ایران و بررسی امکان ایجاد تغییرات متناسب با شرایط فرهنگی و اقلیمی کشور، محور اصلی مذاکرات بود.
مدیران مرکز گوانجو نیز با استقبال از توسعه همکاریها با ایران، اعلام کردند که در صورت ثبت سفارش رسمی، صادرات محدود خودروهای گردشگری بهعنوان مرحله آزمایشی و برای ارزیابی بازار ایران آغاز خواهد شد. همچنین مقرر شد طرف چینی در قالب یک طرح جامع پیشنهادی، چارچوب همکاریهای آینده را ارائه کند.
در پایان این بازدید، مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با دعوت رسمی از مدیران مرکز گوانجو برای حضور در نمایشگاههای تخصصی گردشگری، کمپر و کاروان ایران، بر ضرورت گشودن افقهای تازه همکاریهای دوجانبه تأکید کرد و گفت: تعاملات ایران و چین در حوزه گردشگری میتواند به یک نمونه موفق همکاری راهبردی در سطح منطقهای و بینالمللی تبدیل شود.