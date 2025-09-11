به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: به مناسب هفته وقف و میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله طرح تخفیفی ویژه‌ای برای املاک و آپارتمان‌های اوقافی اراک در نظر گرفته شده و مالکان واحد‌های مسکونی که اعیان املاک اوقافی را وکالتی خریداری کردند، می‌توانند نسبت به پرداخت حقوق متعلقه اوقاف با احتساب زمان آخرین خرید و فروش اقدام کرده و اسناد قطعی دریافت کنند.

حجت الاسلام واحدی افزود: در خصوص روستا‌های اوقافی هم شرایط ویژه‌ای به استان واگذار شده و روستاییان دارای زمین مسکونی و کشاورزی می‌توانند با تخفیف ۷۰ درصدی اسناد اعیانی دریافت کنند.