مالکانی که اعیان املاک اوقافی را وکالتی خریداری کردند، میتوانند حقوق مربوطه را با احتساب زمان آخرین خرید و فروش پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: به مناسب هفته وقف و میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله طرح تخفیفی ویژهای برای املاک و آپارتمانهای اوقافی اراک در نظر گرفته شده و مالکان واحدهای مسکونی که اعیان املاک اوقافی را وکالتی خریداری کردند، میتوانند نسبت به پرداخت حقوق متعلقه اوقاف با احتساب زمان آخرین خرید و فروش اقدام کرده و اسناد قطعی دریافت کنند.
حجت الاسلام واحدی افزود: در خصوص روستاهای اوقافی هم شرایط ویژهای به استان واگذار شده و روستاییان دارای زمین مسکونی و کشاورزی میتوانند با تخفیف ۷۰ درصدی اسناد اعیانی دریافت کنند.