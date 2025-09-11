پخش زنده
امروز: -
طرح شمیم مهر درآستانه بازگشایی مدارس درآذربایجانغربی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل اوقاف و امورخیریه آذربایجانغربی گفت: در طول سال برنامههای متنوعی در راستای حمایت از دانش آموزان نیازمند اجرا میشود.
حجت الاسلام ناصرجوانبخت افزود: امسال هم به صورت نمادین همزمان با شروع سال تحصیلی طرح شمیم مهر را اجرا خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در قالب این طرح ۷۰۰ بسته تحصیلی براساس درآمد موقوفات شامل نوشت افزار، کیف و کفش از سوی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان به دانشآموزان نیازمند اهدا میشود.