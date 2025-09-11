به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از سن پترزبورگ، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان در جمع وزیران فرهنگ و مقامات ارشد فرهنگی ۴۰ کشور جهان در شهر سن‌پترزبورگ روسیه با اشاره به اینکه بازگشت به فرهنگ، بازگشت به حقیقت انسان است گفت: بدون فرهنگ، انحطاط جوامع بشری آغاز خواهد شد، انحطاطی که شرایط جاری در غزه نمایانگر آن است.

وی افزود: غزه تنها قربانی شدن ۶۰ هزار انسان نیست، بلکه زنگ هشدار به مرگ انسانیت است، همانگونه که تهاجم ددمنشانه رژیم اشغالگر صهیونیستی با حمایت آمریکا به کشور من، نمایه دیگری از افول ارزش‌های انسانی است.

سیدعباس صالحی به حاضران در اجلاس گفت: بیائید با بازگشت به فرهنگ، هم پیمان شویم تا آینده‌ای نوین، مبتنی بر صلح، عدالت و دوستی میان ملت‌ها بنا کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمجید از میزبانی کشور روسیه در برگزاری این اجلاس مهم بین‌المللی گفت: واقعیت مهم عصر حاضر، میزان و چگونگی تولید و مصرف فرهنگی است و صنایع خلاق و صادرات فرهنگی، سهم مهمی در توسعه پایدار و دیپلماسی عمومی ایفاء می‌کند.

وی با اشاره به اینکه سخن گفتن از فرهنگ، بدون دست به دامن شدن هنر، کامل نخواهد شد، افزود: سینمای ایران زبان بی واسطه مردم ما است، روایتی از انسانیت، امید و مقاومت.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده است در همکاری‌های سینمایی، تولیدات مشترک، حضور در جشنواره‌های منطقه‌ای و تبادل تجربه با کشور‌های دوست مشارکت فعال داشته باشد و تقویت این همکاری‌ها می‌تواند به «بازگشت به فرهنگ» معنایی تازه ببخشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علاوه بر شرکت و سخنرانی در دو نشست مجمع عمومی این اجلاس بین‌المللی، با وزیر فرهنگ روسیه، وزرای فرهنگ کشور‌های شرکت کننده و نمایندگان ۴ سازمان بین‌المللی حاضر در اجلاس دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.