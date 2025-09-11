مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران از کاهش ۷۰ تنی زباله در دابودشت خبر داد و گفت: اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در بیش از هزار روستای استان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران از کاهش ۷۰ تُنی زباله در بخش دابودشت از فروردینماه امسال خبر داد؛ آماری که پیش از آغاز رسمی طرح تفکیک زباله از مبدا در این منطقه به ثبت رسیده و نشاندهنده مشارکت مؤثر مردم و نهادهای محلی در مدیریت پسماند است.
حسن اصغریان رستمی با اعلام این خبر گفت: طرح تفکیک زباله از مبدا در بیش از هزار روستای استان در حال اجراست و دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی، بهورزان، مدیران مدارس، روحانیون و فرماندهان پایگاههای بسیج در قالب کمیته اجرایی روستایی، نقش فعالی در پیشبرد این طرح دارند. شرکت تعاونی دهیاریهای بخش دابودشت نیز از جمله تعاونیهای فعال استان در این زمینه است.
وی همچنین از برگزاری نخستین جشنواره تفکیک زباله از مبدا در هفته گذشته در ساری خبر داد و گفت: این جشنوارهها با هدف ترویج فرهنگ روستای سبز و پاک، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار ادامه خواهد داشت.
اصغریان با اشاره به دستور استاندار مازندران، از در نظر گرفتن مشوقهایی برای روستاهای فعال در این طرح خبر داد؛ از جمله تخفیف در دفترچه عوارض برای اهالی و حمایتهای ویژه از دهیاریها و اعضای کمیتههای اجرایی.
در حال حاضر، از مجموع ۲۳۲۷ روستای دارای دهیاری در استان، بیش از ۴۰ درصد مشمول اجرای طرح شدهاند و پیشبینی میشود تا پایان سال، این رقم به بیش از ۱۵۰۰ روستا برسد.
اصغریان ابراز امیدواری کرد که با همت دهیاران، شوراها، فرمانداریها و بخشداریها، بیش از نیمی از روستاهای استان تحت پوشش این طرح قرار گیرند.