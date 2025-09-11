پخش زنده
شهردار تهران اعلام کرد در جنگ ۱۲ روزه بیش از ۸ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی تهران آسیب دید که تاکنون بیش از ۹۰ درصد این واحدها تعیین تکلیف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی همچنین گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه میزان آسیبهای وارده شده به منازل، ۹۵ درصدش مربوط به تهران و ۵ درصد در سایر استانها است.
شهردار تهران با ارائه آمار دقیق، وضعیت بازسازی تصریح کرد: تعداد کل واحدهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی ۸۴۴۲ واحد بود که از این میزان ۸۱۸۴ واحد (معادل ۹۷ درصد) تعیین تکلیف شدهاست.
وی ادامه داد: اسکلت ۲۴۲۰ واحد آسیب دیده در جنگ تحمیلی سالم بود که عملیات بازسازی این واحدها تمام شده یا در حال اتمام است. همچنین ستون ۶۷ واحد آسیب دیده بود که این واحدها نیز نیازمند مقاوم سازی میباشند و فرآیند کار روی ۵۹ مورد آن آغاز شدهاست.
شهردار تهران تاکید کرد: تاکنون برای بخش عمدهای عملیات تخریب و نوسازی آغاز شده است. پروانه ساخت این واحدها به صورت رایگان و در مدت زمان اندک صادر میشود. البته عملیات بازسازی کامل این واحدها تا دو سال آینده به طول خواهد انجامید.