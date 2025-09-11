ماموران پلیس در چند اقدام جداگانه از یک تانکر عبوری مقدار ۲۳ تن گاز مایع و از یک تانکر حامل سوخت ۲۹ هزار لیتر گاروئیل قاچاق و در سطح شهر کرمان از دو تانکر پارک شده ۲۶ هزار لیترسوخت قاچاق کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فرمانده انتظامي استان در این خصوص گفت: ماموران پليس امنيت اقتصادي مستقر در ايستگاه بازرسي "مرصاد"، از يك دستگاه تانکر عبوری،۲۳ تن گاز مايع کشف و یک نفر متهم را دستگير کردند.

سردار "موقوفه ئي" افزود: در ادامه نيز بر اساس اقدامات اطلاعاتي، از يک تانکر حامل سوخت غيرمجاز در يکي از پارکينگ هاي شهر، ۲۹ هزار ليتر گازوئيل فاقد مجوز حمل از مبداء هرمزگان به مقصد شرق کشور را کشف و یک نفر متهم ديگر را نیز دستگیر کردند.

هنچنین ۲ کاميون حامل ۲۶ هزار ليتر نفتگاز قاچاق در شهر کرمان توقیف شدند.

رئيس پليس امنيت اقتصادي استان در اين خصوص گفت: ماموران اين پليس در دو عمليات جداگانه هنگام گشت زني هدفمند در سطح شهر کرمان، از ۲ دستگاه کاميون پارک شده، در مجموع ۲۶ هزار و ۳۰۰ ليتر نفتگاز قاچاق کشف و دو نفر متهم را نیز دستگیر کردند.