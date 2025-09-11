به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در این مراسم، شهید آیت‌الله رازینی و شهید دانشمند هسته‌ای منصور عسگری را از افتخارات درگزین دانست و گفت: این دو شهید نماد افتخار، عزت و ایستادگی مردم درگزین و ایران هستند.

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی با اشاره به نقش مؤثر شهید رازینی در خدمات رسانی به مردم و روحیه جهادی او افزود: شهید رازینی همواره در خدمت نیازمندان بود و برای آزادی زندانیان و رفع مشکلات مردم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کرد.

حجت الاسلام رازینی رئیس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ۲۹ دی ماه سال گذشته به دست عوامل نفوذی مسلح به شهادت رسید.

تجلیل از خانواده شهدا پایان بخش این مراسم بود.