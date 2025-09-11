به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های دستجات آزاد اسکیت سرعت در رده سنی نوجوانان به میزبانی آکادمی ملی اسکیت آزادی آغاز شد.

در روز نخست این مسابقات نفرات منتخب بخش پسران مشخص شدند. این دوره از مسابقات در ماده‌های ۵۰۰۰ ،۳۰۰۰ ،۵۰۰ ،۲۰۰ متر برگزار شد.

در رده سنی ۲۰۱۲- ۲۰۱۳، ماده ۲۰۰ متر؛ سید سروش عطیفه، آریو پاکنهاد و امیر پرهام ابراهیمی‌سواسری توانستند جایگاه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص بدهند.

در رده سنی ۲۰۱۴، ماده ۲۰۰ متر؛ سوشیان عباسی‌کلاته، پرهام مرادی و آرتین قربانی به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در رده سنی ۲۰۱۲-۲۰۱۳، ماده ۵۰۰۰ متر؛ فواد نصرولی، رادمهر زارع و متیو اصلانیان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در رده سنی ۲۰۱۴، ماده ۳۰۰۰ متر؛ محمدرضا درفشیان به عنوان نخست رسید. سینا مشایخی دوم شد و امیر علی نصیری در رتبه سوم جای گرفت.

در رده سنی ۲۰۱۲-۲۰۱۳، ماده ۵۰۰ متر؛ اریو پاکنهاد به جایگاه نخست و مدال طلا دست یافت. سید سروش عطیفه و علیرضا پاسدار کجابادی نیز حائز عناوین دوم و سوم شدند.

در رده سنی ۲۰۱۴ ماده ۵۰۰ متر؛ امیرعلی نصیری توانست با پیشی گرفتن از سایر رقبای خود در فینال به مدال طلا برسد. سینا مشایخی و ماهان چوپانی چای‌دره هم توانستند رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص بدهند.

مسابقات بخش دختران فردا (۲۱ شهریور) برگزار می‌شود.