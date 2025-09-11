به گزارش خبرگزاری صدا وسیما. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان امشب در گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر در رسانه ملی شرکت می‌کند.

شایان ذکر است، گفتگوی ویژه خبری شامگاه پنجشنبه «۲۰ شهریورماه» در ساعت ۲۱:۴۵ از شبکه خبر پخش خواهد شد.

توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، آخرین وضعیت مذاکرات ایران و تروئیکای اروپایی، اسنپ بک و دیگر برنامه ها و اقدامات وزارت امور خارجه در این برنامه با حضور وزیر امور خارجه کشورمان بررسی می شود.