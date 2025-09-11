فعالیت ۳۰۰ تشکل مردمنهاد فرصت ارزشمندی برای ارتباط بیشتر مدیران و معتمدان مردم استان مرکزی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه دیدار با تشکلهای مردم نهاد گفت: در این جلسه مسائل و مشکلات در زمینههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی طرح شد.
ابراهیمی افزود: فعالیت ۳۰۰ تشکل مردم نهاد در استان نشان از فرصت بسیار ارزشمند برای ارتباط بیشتر مدیران با معتمدین مردم است.
او گفت: باید از این فرصت ارزشمند برای شنیدن حرف دل مردم و پیگیری مشکلات آنها در سطح ملی بهرهمند شد.
ابراهیمی این را هم گفت که مسائل و مشکلات تا قبل از تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برای تامین مالی ازسوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری میشود.