همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی فردا در مهاباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، اداره ورزش و جوانان مهاباد اعلام کرد: این همایش به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت و ترویج ورزشهای همگانی فردا از ساعت ۷ صبح از میدان ملاجامی این شهر آغاز میشود. شرکتکنندگان پس از تجمع در میدان ملاجامی مسیر خیابان طالقانی تا پارک ملت را پیادهروی میکنند. دهها جایزه نفیس از جمله کمک هزینه خرید خودرو، لوازم خانگی و دوچرخه نیز به قید قرعه به شرکتکنندگان اهدا میشود. همایش پیادهروی خانوادگی به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.