

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: تعداد قابل توجهی از پرونده های تشکیل شده در دادگستری مربوط به دعاوی مرتبط با خشونت های رفتاری و گفتاری است که ضرورت دارد در جهت کاهش آسیب های اجتماعی این حوزه متخصصان، کارشناسان و دستگاه های مربوطه ورود نمایند .

سید مهدی قویدل بر انسجام بخشی بیشتر در بین دستگاه های متولی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد و افزود: متاسفانه شاهد انجام یکسری موازی کاری ها و جزیره ای عمل کردن دستگاه ها در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی هستیم.

این مقام قضایی تصریح کرد:در آسیب های مهمی از جمله خودکشی حتی یک مورد هم قابل قبول نیست و تمام نهادها و دستگاه ها باید پای کار بیایند و به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمایند.

وی اعلام کرد:در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان جرائم اولویت دار به ترتیب سرقت ،خشونت های رفتاری شامل(ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید، تخریب و ...)و تصادفات مشخص شده اند که با برنامه ریزی و انجام اقدامات منسجم امیدواریم شاهد کاهش جرائم در این حوزه ها باشیم.

این مقام قضایی اعلام در رابطه با مصادیق پرونده های خشونت در استان کرمان، گفت: طی 5 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به سال گذشته سه جرم توهین ،تهدید و ضرب و جرح عمدی به طور میانگین 17 درصد رشد داشته است که نگران کننده است .

دکتر علی اکبر حق دوست استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز گفت:ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت سرمایه های اجتماعی عامل مهم در جلوگیری از بسیاری از آسیب های اجتماعی می باشد.

در این نشست بر راه های تقویت مهارت های حل مسئله ،کنترل خشم و استرس از طریق آموزش تاکید شد.