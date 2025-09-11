مردان زیر ۲۱ سال ایران در آخرین بازی دور گروهی مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا با برتری مقابل سنگاپور، به عنوان تیم دوم از گروه خود صعود کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا ۱۹ تا ۲۳ شهریور در پوتراجایا مالزی برگزار می‌شود.

تیم کانوپولو مردان زیر ۲۱ سال ایران نماینده کشورمان در این رقابت‌ها است.

این تیم با ترکیب آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی، آرش عراقی، پرهام نوری، امیررضا کیانی، نیما رازدشت و محی‌الدین کریمی با هدایت اشکان صیادی و مصطفی حق‌جو در رقابت‌ها شرکت کرده است.

در بخش مردان زیر ۲۱ سال تیم‌های چین، هنگ‌کنگ، ژاپن، مالزی، سنگاپور، چین تایپه و تایلند حضور دارند که تیم ایران در گروه A با تیم‌های چین‌تایپه، سنگاپور و هنگ‌کنگ هم‌گروه است.

جوانان ایران در سومین و آخرین رقابت خود در دور گروهی، سنگاپور را ۶ بر ۰ شکست دادند. در این رقابت آرشام حیدرپور ۲ گل، امیررضا کیانی ۲ گل، آرش عراقی و محی‌الدین کریمی برای ایران گلزنی کردند.

بر این اساس؛ تیم ایران به عنوان تیم دوم از گروه خود صعود کرد و در دور یک‌چهارم نهایی فردا به مصاف چین می رود.

جوانان ایران در دومین دیدار خود با گل ثانیه آخر چین تایپه نتیجه را ۵ بر ۴ مقابل این تیم واگذار کردند. مردان زیر ۲۱ سال کشورمان در نخستین دیدار خود تیم هنگ‌هنگ را با نتیجه ۸ بر ۴ پشت‌سر گذاشتند.