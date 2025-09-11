حسین شعبانی از نیروهای فراجا و الگوی رفتار متواضعانه بود که در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پلاک معرفت این هفته به نام شهید حسین شعبانی مزین شد.
پلاک معرفت این بار به نام شهید حسین شعبانی از نیروهای فراجا که در جنگ تحمیلی دوازده روزه رژیم صهیونیستی و ایران به شهادت رسید، مزین شد.
شهید شعبانی از جوانان مؤمن، متعهد و انقلابی بود که در مأموریتهای خود همواره روحیه ایثار و خدمت به مردم را سرلوحه قرار داده بود.
پدر این شهید والامقام گفت: حسین همیشه در فکر خدمت به مردم بود و میگفت «امنیت این کشور آسان به دست نیامده است»، با دلی بزرگ میگویم فرزندم را برای انقلاب دادم.
او افزود: اخلاق نیکو، رفتار متواضعانه و مهربانی از ویژگیهای بارز حسین بود و به همین دلیل دوستان و همکارانش علاقه زیادی به او داشتند.
پلاک معرفت با هدف زنده نگهداشتن یاد و نام شهیدان و معرفی الگوهای ایثار و مقاومت، به خانواده شهید حسین شعبانی اهدا شد.