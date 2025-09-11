به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: تصادف یک دستگاه خودروی پیکان با یک دستگاه خودروی پراید در ابتدای روستای رقیچه در محور ارتباطی کدکن به رباط سنگ رخ داد که بلافاصله کارشناسان مرکز ازتباطات به تریاژ تلفنی پرداختند و امدادگران دو پایگاه اورژانس کدکن و رباط سنگ به محل حادثه اعزام شدند.

دکتر عباس قدرتی افزود: این حادثه شش نفر مصدوم به همراه داشت که بعد از انجام اقدامات بالینی توسط کارشناسان فوریت‌ های پزشکی همه افراد به بیمارستان آموزشی - درمانی امام حسین علیه السلام منتقل شدند.

تریاژ فرایند اولویت بندی بیماران برای بهره مندی از درمان است که بر اساس شدت وخامت حال بیمار انجام می شود.