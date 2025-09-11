والیبال دختران زیر ۱۷ سال ایران؛ صعود اصفهان و خراسان رضوی به نهایی
تیمهای اصفهان و خراسان رضوی به دیدار نهایی مسابقات والیبال دختران زیر ۱۷ سال قهرمانی کشور سال ۱۴۰۴ صعود کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات والیبال دختران زیر ۱۷ سال قهرمانی ایران که با حضور ۲۶ تیم در ۶ گروه مقدماتی از ۱۴ شهریور به میزبانی اردبیل آغاز شده بود، فردا جمعه ۲۱ شهریور به پایان میرسد.
در مرحله نیمهنهایی این رقابتها تیمهای اصفهان و خراسان رضوی با شکست حریفان خود به دیدار نهایی صعود کردند و فینالیست شدند.
بدین ترتیب تیمهای فارس و گلستان در دیدار ردهبندی و تیمهای اصفهان و خراسان رضوی در فینال به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا مقامهای اول تا چهارم مشخص شوند.
این رقابتها با برگزاری ۳۳ دیدار ۱۶ تا ۱۹ شهریور پیگیری شد و نتایج زیر به دست آمد:
زنجان ۱ – یزد ۲
خوزستان صفر – سمنان ۲
کهگیلویه و بویراحمد صفر – گلستان ۲
قزوین ۲ – همدان صفر
خراسان شمالی ۲ – کرمانشاه صفر
هرمزگان صفر – البرز ۲
مرکزی صفر – آذربایجان غربی ۲
تهران ۲ – آذربایجان شرقی صفر
توابع تهران ۲ – ایلام صفر
فارس ۲ – مازندران صفر
گیلان صفر – اصفهان ۲
خراسان رضوی ۲ – اردبیل صفر
چهارمحال و بختیاری ۲ – مرکزی صفر
آذربایجان غربی ۲ – خراسان رضوی یک
چهارمحال و بختیاری ۲ – اردبیل صفر
مرکزی صفر – خراسان رضوی ۲
خراسان شمالی ۲ – قزوین صفر
کرمان ۲ – همدان صفر
کرمانشاه صفر – قزوین ۲
کرمان ۲ – خراسان شمالی یک
آذربایجان غربی یک – توابع تهران ۲
اصفهان ۲ – آذربایجان شرقی یک
گلستان ۲ – چهارمحال و بختیاری صفر
یزد صفر – خراسان شمالی ۲
تهران صفر – خراسان رضوی ۲
سمنان ۲ – قزوین صفر
کرمان ۲ – زنجان صفر
فارس ۲ – البرز صفر
نتایج یک چهارم نهایی
توابع تهران صفر – اصفهان ۲
گلستان ۲ – خراسان شمالی صفر
خراسان رضوی ۲ – سمنان صفر
کرمان صفر – فارس ۲
نتایج نیمهنهایی
اصفهان ۲ – گلستان یک
خراسان رضوی ۲ – فارس صفر