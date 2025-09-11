تیم‌های اصفهان و خراسان رضوی به دیدار نهایی مسابقات والیبال دختران زیر ۱۷ سال قهرمانی کشور سال ۱۴۰۴ صعود کردند.

والیبال دختران زیر ۱۷ سال ایران؛ صعود اصفهان و خراسان رضوی به نهایی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال دختران زیر ۱۷ سال قهرمانی ایران که با حضور ۲۶ تیم در ۶ گروه مقدماتی از ۱۴ شهریور به میزبانی اردبیل آغاز شده بود، فردا جمعه ۲۱ شهریور به پایان می‌رسد.

در مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها تیم‌های اصفهان و خراسان رضوی با شکست حریفان خود به دیدار نهایی صعود کردند و فینالیست شدند.

بدین ترتیب تیم‌های فارس و گلستان در دیدار رده‌بندی و تیم‌های اصفهان و خراسان رضوی در فینال به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا مقام‌های اول تا چهارم مشخص شوند.

این رقابت‌ها با برگزاری ۳۳ دیدار ۱۶ تا ۱۹ شهریور پیگیری شد و نتایج زیر به دست آمد:

زنجان ۱ – یزد ۲

خوزستان صفر – سمنان ۲

کهگیلویه و بویراحمد صفر – گلستان ۲

قزوین ۲ – همدان صفر

خراسان شمالی ۲ – کرمانشاه صفر

هرمزگان صفر – البرز ۲

مرکزی صفر – آذربایجان غربی ۲

تهران ۲ – آذربایجان شرقی صفر

توابع تهران ۲ – ایلام صفر

فارس ۲ – مازندران صفر

گیلان صفر – اصفهان ۲

خراسان رضوی ۲ – اردبیل صفر

چهارمحال و بختیاری ۲ – مرکزی صفر

آذربایجان غربی ۲ – خراسان رضوی یک

چهارمحال و بختیاری ۲ – اردبیل صفر

مرکزی صفر – خراسان رضوی ۲

خراسان شمالی ۲ – قزوین صفر

کرمان ۲ – همدان صفر

کرمانشاه صفر – قزوین ۲

کرمان ۲ – خراسان شمالی یک

آذربایجان غربی یک – توابع تهران ۲

اصفهان ۲ – آذربایجان شرقی یک

گلستان ۲ – چهارمحال و بختیاری صفر

یزد صفر – خراسان شمالی ۲

تهران صفر – خراسان رضوی ۲

سمنان ۲ – قزوین صفر

کرمان ۲ – زنجان صفر

فارس ۲ – البرز صفر

نتایج یک چهارم نهایی

توابع تهران صفر – اصفهان ۲

گلستان ۲ – خراسان شمالی صفر

خراسان رضوی ۲ – سمنان صفر

کرمان صفر – فارس ۲

نتایج نیمه‌نهایی

اصفهان ۲ – گلستان یک

خراسان رضوی ۲ – فارس صفر