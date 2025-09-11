از ابتدای امسال تا کنون ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال کمک در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین صورت گرفته که در مقایسه با پارسال بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.

کمک ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی خیران در طرح اکرام ایتام و محسنین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در مراسم اهدای ۱۵۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان کشور و توزیع ۵۷ هزار بسته تحصیلی در بین دانش آموزان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا دیروز، مردم بیش از ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به حساب فرزندان ایتام و محسنین واریز کرده اند که این میزان در مقایسه با پارسال بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

سید مرتضی بختیاری افزود: همچنین از ابتدای امسال تا کنون ۲۳ هزار جهیزیه تقدیم نوعروسان کشور شده است.

بختیاری ادامه داد: در آزمون سراسری امسال حدود ۳ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد جزو پذیرفته شدگان در رتبه های دو رقمی، سه رقمی و رتبه های برگزیده بودند.

وی گفت: ساخت و واگذاری ۳۰ هزار واحد مسکن جزو تعهدات سال گذشته بوده که با همکاری بسیج سازندگی، بنیاد علوی، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی حضرت امام (ص) انجام شده و برای سال جاری هم ساخت ۳۳ هزار مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

بختیاری افزود: سال ۱۴۰۳؛ مراکز نیکوکاری زیر نظر کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۱۸ هزار میلیارد تومان به نیازمندان کمک کردند.

توزیع بیش از ۱۰۰ سری جهیزیه و ۵۷ هزار بسته تحصیلی در خراسان رضوی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی هم گفت: بیش از ۱۰۰ سری جهیزیه به ارزش هر بسته ۵۰ میلیون تومان و ۵۷ هزار بسته تحصیلی در خراسان رضوی توزیع شد.

رضا سلم آبادی با اشاره به وجود بیش از ۵۷ هزار فرزندان ایتام و محسنین که جزو دانش آموزان کم برخوردار خراسان رضوی هستند، افزود: روزانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توسط حامیان به حساب این فرزندان واریز می شود.

او افزود: این ۵۷ هزار بسته تحصیلی با مشارکت ۵ میلیاردی کمیته امداد و بیش از ۴۰ میلیارد تومانی کمک های مردمی تهیه شده است که شامل: ۳۵ هزار بسته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی و بقیه ۵۰۰ هزار تومانی است که با توجه به واریزی ماهانه فرزندان تقسیم خواهد شد.

سلم آبادی گفت: همچنین مقرر شده است ۳۰ هزار مسکن در کشور افتتاح شود که از این تعداد ۴ هزار و ۹۱۹ مسکن سهم خراسان رضوی است که خانواده مددجویان در اولویت واگذاری قرار خواهند گرفت.