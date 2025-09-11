پخش زنده
امروز: -
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت:سهم استان از پرداخت تسهیلات به تعاونیها تامین ۱۴۳میلیارد تومان از محل ۸ هزار میلیارد تومان منابع تسهیلاتی بانکی کشور بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ روح الله کاویانی در گفتوگو با خبرگزاری صدا وسیما گفت: در این زمینه ۱۹ شرکت به بانکهای عامل استان معرفی شدند.
وی گفت: سه هزار و ۷۳۵ شرکت تعاونی در استان ثبت شده که از این تعداد تنها هزار و ۸۱۹ تعاونی معادل ۴۸ درصد از آنان فعال و مابقی یعنی ۵۲ درصد غیرفعال است که باید تعیین تکلیف شوند.
کاویانی افزود: همچنین از محل منابع سفر رئیس جمهور نیز ۶۴۸ میلیارد تومان به ۴ بانک عامل اختصاص یافته است.
مشکلات مدیریتی و مالی مهمترین چالش تعاونیها
مدیر تعاون استان ادامه داد: تعاونیها به علتهای مختلف از جمله مشکلات مالی، مشکلات مدیریتی و یا اتمام زمان کارکرد اصلی خود غیرفعال شدهاند که فعالیت آنان قابل احیا نیست از این رو باید برچیده شوند.
کاویانی با تاکید بر اینکه رویکرد ما صیانت و حفظ تعاونیهای موجود و توسعه فعالیت آنان است گفت: تعاونیهای فعال استان بیش از ۶۳ هزار عضو دارند که تداوم و توسعه فعالیت آنان، نیازمند آموزشهای تخصصی در حوزه تعاون است.
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه گفت: تلاش داریم تا با برطرف شدن مشکلات تعاونیها بتوانیم امسال دست کم تعداد ۱۰ شرکت را به وضعیت مطلوب فعالیت برسانیم.