آغاز جشن عاطفهها در آذربایجان شرقی
مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی از آغاز جشن عاطفهها با هدف تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،غلامعلی ملامهدی با اشاره به برنامه کمیته امداد در برگزاری جشن عاطفهها اظهار کرد:هر ساله در آستانه شروع سال تحصیلی کمیته امداد جشن عاطفهها را با هدف ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در جامعه و تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان نیازمند تحت حمایت همزمان با سراسر کشور در سطح استان آذربایجان شرقی برگزار میکند.
وی از آغاز برگزاری این جشن از امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور خبر داد و گفت: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته قرار است جشن عاطفهها تا ۱۵ مهر ادامه داشته باشد.
مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت:در آخرین هفته شهریور ماه پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی در میعادگاههای نماز جمعه فعالیت خواهند داشت و در هفته اول آغاز سال تحصیلی با همکاری آموزش و پرورش در مدارس جشن عاطفهها برگزار میشود.
ملامهدی روشهای دریافت مشارکتهای نقدی خیران در جشن عاطفهها را اعلام کرد و گفت: عموم مردم و خیران میتوانند مشارکتهای نقدی خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۹۹۵۱۵۱۲۷ واریز و یا از طریق کد دستوری #۰۴۱*۸۸۷۷* پرداخت کنند.
هم استانیها همچنین میتوانند با ارسال عدد ۳ به سامانه ۳۰۰۰۳۳۳۳۴۱ در تهیه لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند استان مشارکت کنند.