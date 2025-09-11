نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت:کارهای اساسی در حوزه اقتصاد از مطالبات اصلی مردم است و دولت نباید رو به کارهای بی تاثیر بیاورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امام جمعه اردبیل در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور استان رئیس جمهور برگزار شد گفت روند سرمایه‌گذار خارجی به استان از مطالبات اصلی است با وجود آنکه مراحل اداری آن باید دو هفته‌ای انجام می‌شد اما ۶ ماه طول کشیده است.

آیت الله عاملی با بیان اینکه اجرای طرح پایا یکی از طرح‌های ارزشمند کشاورزی در کشور است افزود با تامین اعتبار این طرح باید زودتر تمام شود.

امام جمعه اردبیل خاطرنشان کرد: اجرا و تکمیل شدن پایاب سد عمارت گرمی و سد کوثر از مطالبات مهم دیگر استان است.

نماینده ولی فقیه تاکید کرد : با برهم زدن سهمیه سد خداآفرین و از بین رفتن سهمیه تاریخی دشت مغان کشاورزی مغان نابود می‌شود.

وی با درخواست انتقال آب خزر به اردبیل گفت: فاصله استان با دریا ۵۰ یا ۶۰ کیلومتر بیشتر نیست و این انتقال نیاز ضروری استان در آینده است.

وی گفت: ارائه تسهیلات به صنایع، تامین اعتبار ساخت ۲ بیمارستان و همچنین تکمیل طرح نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر از دیگر مطالبات استان است.

آیت الله عاملی با انتقاد از قطعی‌های بی‌برنامه برق در استان گفت: یکی از کارخانه های استان اردبیل از قطعی برق ضرر ۵۰ میلیارد تومانی دیده است. کارخانه‌های ما ضررهای سنگینی از این بابت می‌بینند یکی از کارخانه‌ها کارخانه تولید لاستیک است که ۵۰ میلیارد تومان ضرر دیده است.

آیت الله عاملی گفت تمرکز بر فرهنگ و تربیت باید اولویت دولت باشد فرهنگ ریل کشور است و اگر درست تنظیم نشود در اقتصاد و سایر موضوعات هم مشکل ایجاد می‌شود.