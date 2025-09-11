پخش زنده
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان از ورود حدود ۲ میلیون مسافر به استان از ۱۶ تا ۱۹ شهریور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما گیلان؛ یوسف سلمان خواه گفت: در ۴ روز گذشته ۴۲۳ هزار و۲۵۰ دستگاه خودرو وارد گیلان شده که با احتساب میانگین تعداد سرنشین، حدود یک میلیون و ۹۰۵ هزار و ۵۴۸ نفر مسافر وارد گیلان شده است.
وی با بیان اینکه میزان اقامت مسافر در گیلان هم در این مدت، بیش از ۳ میلیون و ۳۵ هزار نفر-شب ثبت شده است افزود: شهرستانهای رشت، بندر انزلی، آستارا، لاهیجان، فومن و رودسر بیشترین اقامت مسافران را به خود اختصاص دادهاند.
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان، تقارن تعطیلات پایان هفته با هفتههای پایانی تابستان، هوای مطبوع و جاذبههای طبیعی و گردشگری گیلان را از مهمترین عوامل افزایش چشمگیر سفرها و تقاضا برای اقامت در روزهای اخیر عنوان کرد.