تیم‌های مازندران و توابع تهران به دیدار نهایی مسابقات والیبال پسران زیر ۱۷ سال قهرمانی کشورمان در شیراز راه یافتند.

صعود مازندران و توابع تهران به نهایی والیبال پسران زیر ۱۷ سال ایران

صعود مازندران و توابع تهران به نهایی والیبال پسران زیر ۱۷ سال ایران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال پسران زیر ۱۷ سال قهرمانی ایران که از سیزدهم شهریور به میزبانی شیراز آغاز شده است، امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور با دو دیدار مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.

در نخستین مسابقه تیم مازندران سه بر صفر فارس را شکست داد و فینالیست شد و در دومین دیدار نیمه‌نهایی نیز تیم توابع تهران سه بر دو آذربایجان غربی را از پیش رو برداشت تا حریف مازندران در فینال شود.

برنامه دیدار‌های رده‌بندی و فینال این رقابت‌ها به قرار زیر است:

ساعت ۹؛ دیدار رده‌بندی: فارس – آذربایجان غربی

ساعت ۱۱؛ فینال: توابع تهران – مازندران

مسابقات والیبال پسران زیر ۱۷ سال قهرمانی کشور با برگزاری ۳۲ دیدار ۱۶ تا ۱۹ شهریور پیگیری شد و نتایج زیر به دست آمد:

خراسان شمالی ۲ – کردستان صفر

اصفهان ۲ – گیلان صفر

خراسان رضوی ۲ – ایلام صفر

فارس ۲ – البرز صفر

مازندران ۲ – آذربایجان غربی یک

تهران ۲ – کرمانشاه صفر

سمنان ۲ – خوزستان صفر

خراسان جنوبی ۲ – اردبیل یک

قم ۲ – زنجان صفر

توابع تهران ۲ – همدان صفر

آذربایجان شرقی ۲ – اردبیل صفر

خراسان جنوبی ۲ – سمنان صفر

فارس ۲ – کرمان صفر

البرز ۲ – زنجان صفر

مازندران ۲ – کرمانشاه یک

مرکزی ۲ – گیلان یک

اصفهان ۲ – کردستان صفر

توابع تهران ۲ – هرمزگان صفر

همدان ۲ – یزد صفر

مرحله حذفی به صورت سه ست از پنج ست برگزار شد

فارس ۳ – آذربایجان شرقی صفر

البرز ۳ – خراسان جنوبی صفر

اصفهان ۳ – همدان صفر

توابع تهران ۳ – یزد صفر

گلستان ۳ – تهران صفر

آذربایجان غربی ۳ – مرکزی صفر

خراسان رضوی ۳ – قم یک

فارس ۳ – خراسان رضوی یک

آذربایجان غربی ۳ – البرز صفر

مازندران ۳ – گلستان یک

توابع تهران ۳ – اصفهان ۲

مرحله نیمه نهایی

فارس صفر – مازندران ۳

آذربایجان غربی ۲ – توابع تهران ۳