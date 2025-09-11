پخش زنده
رهبر انصارالله یمن گفت که موضع آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی برآمده یک از موضع عقیدتی است و این کشور اجرای پروژه صهیونیستی را یک «وظیفه دینی و مقدس» میداند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المسیره، رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی هفتگی خود به بررسی تحولات منطقهای و بین المللی پرداخت.
سید عبدالملک بدرالدین در این سخنرانی گفت: تجاوز وحشیانه و بیرحمانه اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه و جنایت قرن، به مدت ۷۰۳ روز است که ادامه دارد. در این مدت تا کنون بیش از ۲۰ هزار کودک و ۱۲۵۰۰ زن شهید شدهاند.
وی افزود: دشمن اسرائیلی ۲۷۰۰ خانواده را از ثبت احوال نوار غزه حذف کرده است. دشمن با استفاده از تمام ابزارهای نابودی، در حال نسلکشی علیه مردم فلسطین در نوار غزه است و همه گروهها را بدون استثنا هدف قرار میدهد. هدف قرار گرفتن مردم فلسطین از طریق نسلکشی فراگیر و گرسنگی انجام میگیرد و همه نهادها و سازمانهای برجسته بینالمللی این مسئله را ثبت و علام کردهاند.
الحوثی خاطرنشان کرد: از زمانی که سازمان ملل متحد قحطی در نوار غزه را اعلام کرد، هیچ چیز تغییر نکرده است. همه گواهی میدهند که دشمن اسرائیلی در حال اجرای جنایت گرسنگی دادن به دو میلیون نفر است، جنایتی بسیار فجیع که در هیچ کجای دنیا نظیر ندارد. اسرائیل همچنان افرادی را که در نوار غزه در جستجوی آب هستند هدف قرار میدهد و در تلاش برای ایجاد کم آبی است. اسرائیل به تخریب ساختمانها و زیرساختها ادامه میدهد و ۹۰ درصد از بافت شهری غزه نابود شده است.
رهبر انصارالله یمن ادامه داد: اسرائیل تلاش میکند هیچ نشانهای از حیات در نوار غزه باقی نماند. اسرائیل از بمبهای آمریکایی برای تخریب استفاده میکند و ساختمانها را با انفجار و تخریب و همچنین با بولدوزرهای آمریکایی که همیشه در اختیار دارد، نابود میکند. اسرائیل برجهای مسکونی و زیرساختهای مخابراتی را هدف قرار میدهد تا ابعاد جنایات خود در غزه را پنهان کند. هدف قرار دادن تعداد زیادی مسجد، از اهداف اصلی اسرائیل در دشمنی آشکار با اسلام و مسلمانان است.
وی تصریح کرد: اسرائیل با تخریب مدارس و مؤسسات آموزشی، روند آموزش را مختل کرده و کودکان و نسل آینده را از تحصیل محروم میکند. ملت فلسطین از روند آواره کردن اجباری رنج بسیار زیادی میبرند. اسرائیل صدها هزار نفر را در مناطق کوچک و فاقد خدمات محصور میکند، سپس همان مناطق را امن اعلام میکند و دوباره آنها را هدف قرار میدهد. هر روز جنایات رژیم صهیونیستی و نسل کشی جمعی در جنایت قرن در رسانهها گزارش میشود و مردم شاهد جزئیات فجیع آن هستند.
الحوثی اظهار داشت: جنایت قرن رژیم صهیونیستی در نوار غزه نه یک حادثه گذرا و مخفی و نه اتفاقی تصادفی است، بلکه این جنایت روزانه و مستمر است. صحنههای قتل کودکان و زنان و رنج گسترده کافی است تا همه ما مسئولیت انسانی، اخلاقی و دینی خود را احساس کنیم. هدف قرار دادن سالمندان، جوانان، تمام اقشار ملت فلسطین، پزشکان، بیمارستانها، بیماران و زخمیها باعث رنج وحشتناکی شده است. در جنایت گرسنگی دادن تا مرگ، کودکان بیشترین رنج و آسیب را متحمل میشوند.