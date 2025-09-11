امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

انتظار برای اصلاح ساختار بودجه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۰- ۱۷:۳۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
چرا به شبکه ایران اینترنشنال عنوان شبکه تروریستی داده می‌شود؟
چرا به شبکه ایران اینترنشنال عنوان شبکه تروریستی داده می‌شود؟
۱۴۰۴-۰۶-۱۹
رهایی در عید میلاد پیامبر (ص)
رهایی در عید میلاد پیامبر (ص)
۱۴۰۴-۰۶-۱۹
جشن بزرگ پیامبر مهربانی در تهران
جشن بزرگ پیامبر مهربانی در تهران
۱۴۰۴-۰۶-۱۹
حل مشکلات مردم در سفر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان
حل مشکلات مردم در سفر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان
۱۴۰۴-۰۶-۱۹
خبرهای مرتبط

ساختار معیوب بودجه؛ علت حل نشدن مسئله تورم مزمن کشور

مصوبات مجلس، از تصویب اصلاح ساختار بودجه تا تقویت نیرو‌های مسلح

تصویب اصلاحات سه‌گانه برای تغییر فرایند بررسی لایحه بودجه

برچسب ها: ساختار بودجه ، بودجه کشور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 