نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در واکنش به افزایش تنش‌ها با ایالات متحده، از آغاز یک طرح جامع دفاع ملی در تاریخ ۱۱ سپتامبر خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در بحبوحه تشدید تنش‌ها میان ونزوئلا و ایالات متحده، نیکلاس مادورو گفت: طرح جامع دفاع ملی با نام "استقلال ۲۰۰، مقاومت فعال و تهاجم دائمی" با هدف تحکیم سیستم دفاعی و حفاظت از حاکمیت ملی از روز ۱۱ سپتامبر سال جاری میلادی آغاز شده و با همکاری ارتش، پلیس و مردم در سراسر کشور به اجرا درآمده است.

این ابتکار نظامی بر سه محور اساسی استوار است:

۱. دفاع فعال همه‌جانبه: با همکاری مشترک نیرو‌های نظامی، پلیس و مردم.

۲. مقاومت فعال: برای حفاظت از جان و امنیت شهروندان.

۳. مبارزه همه‌جانبه برای میهن: با هدف دفاع از تمامیت ارضی.

این طرح در هفت منطقه استراتژیک و در قالب ۲۸۴ "جبهه نبرد" در سراسر ونزوئلا اجرا می‌شود تا دفاع جامع از قلمرو، حفاظت از مردم و حفظ صلح و حاکمیت ملی محقق گردد.

رئیس جمهور ونزوئلا که در شهر کاریبیا در ایالت لاگوایرا سخنرانی می‌کرد، هدف از اجرای این طرح را "تحکیم سیستم دفاعی رزمی" کشور عنوان کرد. او با تأکید بر ارتقای چشمگیر توان بسیج مردمی و عزم دولت برای حفاظت از استقلال در برابر هرگونه تهدید خارجی، تصریح کرد که این طرح برای حفظ صلح و وحدت ملی در مناطق کلیدی مانند سواحل ایالت فالکون، منطقه کاتاتومبو در ایالت سولیا، مناطق آند و دشت‌های ایالت آپوره به اجرا در می‌آید.

رئیس‌جمهور ونزوئلا در پایان تأکید کرد: "ونزوئلا هیچ‌گاه در برابر قدرت‌های خارجی زانو نخواهد زد. "