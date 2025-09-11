برنامه های «ضیافت»، به مناسبت گرامیداشت یاد آﯾﺖ الله ﺳﯿﺪﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪر، از شبکه قرآن و «طلوع ماه»، با هدف آشنایی مخاطبان با مفاخر و چهره های ماندگار ایران، از شبکه یک پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سالروز رحلت آﯾﺖ الله ﺳﯿﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪر، شبکه قرآن و معارف سیما با پخش برنامه «ضیافت» یاد آن عالم مجاهد را گرامی می‌دارد.

«ضیافت»، جمعه (۲۱ شهریور) ساعت ۶:۳۰ صبح، پخش می‌شود.

سید صدرالدین صدر در ‏۱۲۹۹ هجری در کاظمین دیده به ‏جهان گشود و هنگامی که پدر بزرگوارش به کربلا هجرت کرد، او نیز به حریم ‏امام حسین (ع) منتقل شد و از محضر پدر و دیگر استادان این دیار بهره برد. سپس به سفارش پدر برای تکمیل تحصیلات، رهسپار نجف شد و از بزرگانی ‏چون آیت ‏الله ملا محمدکاظم خراسانی دانش آموخت. سید صدر در ‏۱۳۳۹ هجری رهسپار ایران شد و حدود۶ سال در جوار بارگاه ملکوتی علی ‏بن موسی ‏الرضا (ع) به تدریس پرداخت.

این فقیه پارسا، پس از مدتی به نجف رفت و در درس میرزا محمدحسین نائینی شرکت کرد، سپس به ایران بازگشت و در قم به تدریس و وعظ پرداخت. آیت الله سید صدرالدین صدر پس از عمری مجاهدت در راه دین و تالیف آثار ارزنده علمی بسیار سرانجام در سال ۱۳۷۳ (قمری) ۵ آذر ۱۳۳۲ در شهر قم دعوت حق را لبیک گفت و پیکر پاکش در بارگاه ‏منور حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.

برنامه «طلوع ماه»، با هدف آشنایی مخاطبان با مفاخر و چهره‌های ماندگار ایران، جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۲۳، میزبان استاد سهراب هادی، هنرمند نقاش و گرافیست ایرانی خواهد بود.

از جمله کتاب‌های وی می‌توان به «نگرشی نو بر هنر معاصر»، «خواب و خاکستر» و «شناخت اسطوره‌های ملل» اشاره کرد.

برنامه «طلوع ماه» که فصل جدید آن بعد از یک دهه دوری از آنتن به تازگی در شبکه یک و به میزبانی داریوش ارجمند تولید و پخش می‌شود، هر هفته میزبان گفتگویی صمیمانه با یکی از مفاخر فرهنگی، هنری و علمی ایران اسلامی است که برای علاقه‌مند به فرهنگ و هنر و دین و دانش ایران زمین پخش می‌شود.