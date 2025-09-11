بازگشت دو داور ممتاز به لیگ برتر فوتبال
دو داور بین المللی فوتبال ایران پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت توانستند با موفقیت در تستهای داوری شرکت کنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، با مصوبه کمیته داوران، تست آمادگی جسمانی مجدد دو داور بینالمللی کشورمان، بیژن حیدری و امیر عرببراقی، پنجشنبه ۲۰ شهریور برگزار شد. این دو داور به دلیل مصدومیت در آزمون ابتدای فصل حضور نداشتند.
این آزمون با حضور سیفیآذر (مسئول آمادگی جسمانی داوران کشور)، علی خسروی (عضو کمیته داوران) و قهرمان نجفی (نماینده دپارتمان داوری) انجام گرفت و هر دو داور توانستند با موفقیت مراحل تست را پشت سر بگذارند.
بر این اساس قضاوت بیژن حیدری و امیر عرببراقی در مسابقات لیگ برتر و سایر رقابتهای داخلی بلامانع اعلام شد.