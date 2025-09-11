پخش زنده
استاندار گلستان گفت: اقتصاد گلستان، با تکیه بر تعاونیها، میتواند فرصتهای برابر ایجاد کند و مسیر توسعه را مردمیتر و پایدارتر سازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، علی اصغر طهماسبی در پیامی گفت: تعاونیها نهتنها یک مدل مشارکتی، بلکه یک راهحل اقتصادیاند. در گلستان، این راهحل سالهاست که در عمل آزموده شده و نتایج ملموسی به همراه داشته است.
او افزود: اقتصاد گلستان، با تکیه بر تعاونیها، میتواند فرصتهای برابر ایجاد کند و مسیر توسعه را مردمیتر و پایدارتر سازد.
طهماسبی ادامه داد: تعاون نه یک انتخاب فرعی، بلکه ضرورتی بنیادین برای بازتعریف عدالت اقتصادی است.
او افزود: در استان گلستان، تعاون را یک فرهنگ تولید و توزیع میدانیم؛ فرهنگی که در آن سود، تنها معیار موفقیت نیست، بلکه توانمندسازی انسانها، تقویت سرمایه اجتماعی و پایداری اقتصادی نیز در کانون توجه قرار دارد.
استاندار گلستان گفت: تعاونیها میتوانند حلقه اتصال میان سرمایههای کوچک و آرمانهای بزرگ باشند. میتوانند روستا را به قطب تولید، جوان را به کارآفرین و خانواده را به کنشگر اقتصادی تبدیل کنند.
طهماسبی افزود: با اینحال تعاونیها هنوز نتوانستهاند سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد را پیدا کنند.
او گفت: هفته تعاون فرصتی است برای بازنگری در سیاستگذاریها، برای شنیدن صدای تعاونیها و برای همافزایی میان دولت، مردم و بخش خصوصی.
طهماسبی ادامه داد: گلستان آماده است تا با نگاهی نو، تعاون را به موتور محرک توسعه پایدار بدل سازد.