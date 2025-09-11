سازمان اوقاف و امورخیریه: ایجاد طرح نوین وقف پول، موجب مشارکت آحاد جامعه با هر توان مالی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه کشور در ساوه گفت: ایجاد طرح نوین وقف پول، موجب مشارکت آحاد جامعه با هر توان مالی شده است.

حجت الاسلام غلامرضا عادل در همایش استانی تجلیل از یاوران وقف که به میزبانی امامزاده سید اسحاق (ع) شهرستان ساوه برگزار شد، افزود: با ایجاد این وقف که به اذن رهبر معظم انقلاب انجام شد، بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان توسط مردم وقف پول انجام شد که این بستر می‌تواند موجب جذب مشارکت‌ها برای رفع نیاز‌های جامعه شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی نیز گفت: در سال جاری ۲۵ وقف جدید به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال ثبت شده که نیت‌های متفاوتی را در بر می‌گیرد.

حجت الاسلام عبدالله واحدی افزود: با استفاده از ظرفیت‌های مولد سازی در استان و با هدف افزایش درآمد‌های موقوفات، در حال سرمایه گذاری و حمایت از طرح‌های دانش بنیان هستیم.

در حاشیه‌ این مراسم، ضمن وقف ۲ هکتار زمین کشاورزی، با استفاده از پنل‌های خورشیدی ۵۰ مگاوات برق در امامزاده سید اسحاق وارد چرخه‌ی تولید و مصرف شد.

در پایان نیز از یاوران وقف شهرستان‌های استان با اهدا لوح و هدایایی قدردانی شد.