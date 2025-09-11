به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل این اعتبارات شامل بودجه دولتی، تعهد و تسهیلات بانکی و اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

براساس این مصوبات ۹ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه راهسازی ازجمله تکمیل راه آهن اردبیل میانه و چهار خطه کردن راه‌های استان، ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان ازجمله تکمیل بیمارستان نجف زاده، ۳ هزار میلیارد تومان در حوزه نیرو ازجمله تکمیل شبکه آبیاری سد‌های گیوی و سبلان و یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه آموزش و پرورش اختصاص یافت.