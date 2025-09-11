پخش زنده
در سفر رییس جمهور ۳۶ مصوبه با ۷۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه استان اردبیل به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل این اعتبارات شامل بودجه دولتی، تعهد و تسهیلات بانکی و اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
براساس این مصوبات ۹ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه راهسازی ازجمله تکمیل راه آهن اردبیل میانه و چهار خطه کردن راههای استان، ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان ازجمله تکمیل بیمارستان نجف زاده، ۳ هزار میلیارد تومان در حوزه نیرو ازجمله تکمیل شبکه آبیاری سدهای گیوی و سبلان و یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه آموزش و پرورش اختصاص یافت.