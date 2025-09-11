پخش زنده
امروز: -
استاندار اصفهان؛ اصفهان و حیدرآباد هند خواهرخوانده میشوند.
به گرزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان، در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین حکیم الهی، نماینده مقام معظم رهبری در شبه قاره هند، از اقدامات گسترده و جدی برای احیای روابط خواهرخواندگی بین اصفهان و شهر حیدرآباد هند خبر داد.
مهدی جمالی نژاد با تأکید بر اهمیت پیوندهای تاریخی و فرهنگی بین دو منطقه افزود: در سالهای گذشته اقدامات خوبی در زمینه توسعه روابط فرهنگی بین اصفهان و هند برداشته شده، که برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در حیدرآباد نمونه بارزی از این همکاریها است.
وی گفت: هدف ما آن است که این روابط تنها جنبه نمادین نداشته باشد و به طور کامل عملیاتی و اجرایی شود و برای رسیدن به این هدف، جلسات متعددی با حضور فرمانداران، مسوولان اقتصادی، نظامی و فرهنگی برگزار شده است.
جمالینژاد همچنین به موضوع سرمایهگذاری شرکتها و فعالان هندی در اصفهان اشاره کرد و افزود: با وجود مشکلاتی که برخی سرمایهگذاران هندی در مسیر فعالیت خود در ایران داشتند، ما تلاش میکنیم فضای مناسبی فراهم کنیم تا حضور فعالتر آنان در استان اصفهان میسر شود و زمینه اشتغالزایی و توسعه اقتصادی فراهم گردد.
وی ادامه داد: در حال برنامهریزی برای سفر به هند و دیدار با مسوولان شهر حیدرآباد هستیم تا زمینههای همکاری بیشتر در حوزههای مختلف از جمله فرهنگ، اقتصاد و گردشگری فراهم شود.
نماینده مقام معظم رهبری نیز در این دیدار گفت: بیش از ۹۰۰ سال زبان فارسی در هند زبان رایج و متداول بوده و حتی در دورههایی به عنوان زبان رسمی شناخته میشده است.
حجتالاسلام والمسلمین حکیم الهی با اشاره به ضرورت توسعه همکاریهای اقتصادی و گردشگری، خواستار برقراری تورهای گردشگری، راه اندازی کنسولگری در حیدرآباد و تسهیل مبادلات فرهنگی شد.
وی افزود: تبادل استاد و دانشجو و بورسیههای تحصیلی برای جوانان هندی به منظور یادگیری زبان فارسی و آشنایی با فرهنگ ایرانی، گامی موثر در احیای این پیوندهای دیرینه است.