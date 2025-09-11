به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات بدمینتون نونهالان دختر کشور امروز (۲۰ شهریور) در شیراز پیگیری شد و هشت تیم برتر موفق به کسب جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی شدند.

در پایان رقابت‌های این مرحله، تیم‌های آذربایجان شرقی، زنجان، تهران، فارس، مازندران، خراسان شمالی، البرز و خراسان رضوی با برتری مقابل حریفان خود به جمع هشت تیم برتر کشور راه یافتند.

دیدار‌های مرحله یک‌چهارم نهایی بعدازظهر امروز برگزار می شود تا چهار تیم صعودکننده به نیمه‌نهایی مشخص شوند.

این دوره از مسابقات به سرداوری سعیده حکیم‌آرا و کمک‌سرداوری فائزه مستجابی تا ۲۲ شهریور در سالن‌های بدمینتون شیراز ادامه دارد.