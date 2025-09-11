به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی یزد با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد نخیلات استان در شهرستان بافق قرار دارد، گفت: این شهرستان با تولید ارقام متنوع خرما، به یکی از قطب‌های اصلی تولید خرما در کشور تبدیل شده است.

شطرنجی افزود: در استان یزد بیش از ٢ هزار هکتار نخیلات وجود دارد که ۸۰ درصد آن در شهرستان بافق واقع شده است.

وی ادامه داد: اقدامات خوبی در زمینه تنوع‌بخشی به ارقام مختلف خرما انجام شده و در این میان، رقم تازه‌خور کبکاب سازگاری مطلوب خود را با شرایط منطقه نشان داده است.

نوروز زاده شهردار بافق نیز گفت: این جشنواره با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، حمایت از کسب‌وکار‌های محلی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهر بافق برنامه‌ریزی شده و تلاش شده تنوعی از برنامه‌های علمی، فرهنگی و سرگرمی برای تمامی اقشار جامعه در نظر گرفته شود.

او افزود: در حاشیه این جشنواره احداث رسمی نخلستان چهل باغ طیبه شهرداری با مساحت ۴۰۰ هکتار آغاز و همچنین اولین کمپ سایت کشور با اعتبار ۸ میلیارد تومان و موزه خرما نیز افتتاح شد.

اسما حسینی دبیر جشنواره خرما نیز گفت: اجرای برنامه‌های شاد و مفرح استیجی، برگزاری بازی‌های بومی و محلی، نمایش ورزش‌های باستانی و برپایی بیش از ۵۰ غرفه در بازارچه محصولات خرمایی و صنایع دستی حصیری، از جمله بخش‌های متنوع جشنواره خرما و جشنواره تابستانه بافق است.