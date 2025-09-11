قزوین فقط یک شهر نیست، بلکه یک تجربه تمام‌عیار از تاریخ، فرهنگ و زیبایی‌های ایران است که هر بازدیدکننده‌ای را شیفته خود می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قزوین، نگین درخشان تاریخ ایران، شهری است که رد پای تمدن بشری از ده‌ها هزار سال پیش در هر گوشه و کنار آن به چشم می‌خورد. این استان، با موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر خود، همواره مورد توجه حاکمان و تمدن‌های مختلف بوده و گنجینه‌های بی‌نظیری را در خود جای داده است.

نخستین‌ها و گنجینه‌های بی‌بدیل:

آیا می‌دانستید قزوین یکی از مهمترین مناطق کشور از نظر باستان‌شناسی است؟ کشف دندان نئاندرتال با قدمت ۱۷۵ هزار سال در غار قلعه کُرد آب، گواهی بر اهمیت تاریخی این سرزمین است. علاوه بر این، تحول عظیم دوره صفویه که مسیر تاریخ ایران را دگرگون کرد، از قزوین آغاز شد. همین امر سبب شده تا این شهر، میزبان بسیاری از "اولین‌های ایران" باشد: از نخستین خیابان ایران (خیابان سپه) گرفته تا قدیمی‌ترین دستگاه چاپ روزنامه سربی در کشور که خود حکایتی شنیدنی دارد.

مقصد رؤیایی گردشگران:

قزوین، مقصدی ایده‌آل برای گردشگرانی است که به دنبال تجربه‌ای جامع از تاریخ، هنر، تمدن و طبیعت هستند. با بیش از ۱۲۰۰ اثر ثبت ملی، این شهر عملاً یک موزه زنده است! از جمله شاهکارهای تاریخی آن می‌توان به قلعه الموت، مسجد جامع قزوین و کاروانسرای سعدالسلطنه اشاره کرد که بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده خاورمیانه است. این سه اثر تاریخی اکنون در مسیر ثبت جهانی قرار دارند و بازدیدکنندگان را با عظمت و شکوه خود مسحور می‌کنند.

یکی از بازدیدکنندگان با ذوق و شوق می‌گوید: "شنیده بودم قزوین جاهای دیدنی و آثار باستانی زیادی دارد، اما وقتی از نزدیک دیدم، واقعاً هیجان‌زده شدم. بازار و معماری فوق‌العاده سعدالسلطنه، واقعاً باشکوه است و مردم قزوین هم که بی‌نهایت خونگرم و مهمان‌نوازند."

طعم خوش خاطرات و سوغات شیرین:

سفر به قزوین بدون چشیدن طعم سوغاتی‌های خوشمزه و بی‌نظیرش کامل نمی‌شود. شیرینی‌های معروف قزوین مانند شیرین‌پلو، پادرازی و باقلوا، با طعم دلنشین خود، خاطرات شیرینی را برای مسافران پایتخت خوشنویسی ایران به ارمغان می‌آورند. یکی از گردشگران می‌گوید: "هر بار که به قزوین می‌آییم، حتماً از شیرینی‌هایش تهیه می‌کنیم، واقعاً خوشمزه هستند!

قزوین در کانون توجه:

آمارها نیز نشان‌دهنده محبوبیت روزافزون قزوین است. ابوالفضل چیتگر از خبرگزاری صدا و سیما گزارش می‌دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۴۳۰ هزار گردشگر از قزوین بازدید کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که قزوین، با جاذبه‌های بی‌شمار و مردم خونگرم خود، روز به روز بیشتر به مقصدی محبوب در دل ایران تبدیل می‌شود.

قزوین فقط یک شهر نیست، بلکه یک تجربه تمام‌عیار از تاریخ، فرهنگ و زیبایی‌های ایران است که هر بازدیدکننده‌ای را شیفته خود می‌کند.