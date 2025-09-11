بررسی رویدادهای ورزشی پیش رو شهرستان کهک به مناسبت هفته دفاع مقدس
در جلسه شورای ورزش شهرستان کهک رویدادهای ورزشی پیش رو این شهرستان به مناسبت هفته دفاع مقدس بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، میزبانی از مسابقات انتخابی تیم ملی هاکی نونهالان زیر ۱۴ سال از ۲۲ تا ۲۵ شهریور و برنامه ریزی برای برگزاری این رقابت، برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی، مسابقات دوچرخه سواری نوجوانان، بازیهای بومی محلی و کوه پیمایی نیروهای بسیج مردمی در منطقه برف انبار فردو به مناسبت هفته دفاع مقدس از محورهای این جلسه بود که اعضا به بررسی آن پرداختند.