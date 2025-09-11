به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات شطرنج سریع ریتد جام پیامبر اعظم (ص) با حضور ۱۴۰ بازیکن در ۱۰ دور به روش سوئیسی، در محل هیئت شطرنج استان خراسان رضوی برگزار شد.

در این مسابقات، سید امیررضا رضوی، استاد فیده محمد مهدی عباسی، رضا محمدی، ایمان حسن پور مقدم، امیر حسین عبدالله آبادی، امیر علی اسکندری و آرمین صفرنژاد به ترتیب رتبه های اول تا هفتم را کسب کردند.

در بخش جوایز ویژه، اسماء حسن پور مقدم و هستی شریف مشهدی به ترتیب نفر اول و دوم بانوان شدند.

محمد تقی والسلام و آصف رحمانی هم به ترتیب در بخش پیشکسوتان مقام اول و دوم را به دست آوردند.

همچنین مهدی آرین نفر برتر بخش بدون ریتینگ شد و محمد پویا حسن پور نفر برتر ریتینگ زیر ۱۷۵۰ و محمد طاها فلاح زاده نفر برتر ریتینگ زیر ۱۵۵۰ شدند.

نیکان بادران هم در بخش زیر ۸ سال مقام اول را کسب کرد.

محمد طاها ارکاک و روشا سالاری هم به ترتیب نفر اول زیر ۱۰ سال پسران و دختران شدند.

علی رجب زاده مقام اول زیر ۱۲ سال را در بخش پسران و هلیا شریف مشهدی مقام اول زیر ۱۲ سال دختران را کسب کردند.

همچنین فرشاد فرمانبر نفر اول زیر ۱۴ سال پسران شد و سمانه براتیان در بخش زیر ۱۴ سال دختران درخشید.

شهام اصفهانی زاده، منیژه حداد، نازنین هاتفی و آرین هاشمی از داوران این دوره از رقابت ها بودند.