آغاز اعزام یزدیها به اردوهای راهیان نور
اردوی راهیان نور با اعزام بیش از ۲ هزار نفر به مناطق غرب کشور آغاز شد.
سردار زارع کمالی افزود: اردوی راهیان نور با اعزام ۲ هزار و ۱۰۰ نفر به مناطق دوران هشت سال دفاع مقدس در غرب کشور آغاز شد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و تبیین اهمیت برگزاری اردوهای راهیان نور ادامه داد: این اردو در غرب کشور به مدت یک هفته و همراه با روایتگری و بازدید از مناطق دفاع مقدس ادامه دارد.
زارع کمالی با بیان اینکه از مهرماه امسال نیز ۷۵۰ نفر دیگر به مناطق دوران هشت سال دفاع مقدس در غرب کشور اعزام میشوند همچنین از اعزام بیش از ۶ هزار نفر از دانش آموزان، سه هزار دانشجو و سه هزار نفر از اقشار مختلف مردم تا پایان سال به مناطق دفاع مقدس در جنوب کشور خبر داد.
وی بیان کرد: هر سال علاوه بر اعزام کاروانهای راهیان نور، خانوادههای زیادی با خودروهای شخصی به مناطق دفاع مقدس در غرب و جنوب کشور اعزام میشوند.