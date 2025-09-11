به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مسعود پزشکیان دقایقی پیش در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل گفت: نمی‌توانیم کارمندان این اداراتِ اضافی را اخراج و نانِ کسی را قطع کنیم، اما با ادغام این ادارات می‌توان صرفه جویی کرد و سرانه‌ای که برای برخی از آنها هزینه می‌شود ۱۷۰ میلیارد تومان است! که هیچ درآمدی هم برای دولت ندارند و خرجِ مطلق هستند، اینها باید تعطیل شوند.

وی گفت: ما باید کاری کنیم کارکنان ما زندگی خومد را به خوبی بچرخانند که این کار با کار‌های مدیریتیِ ما امکان پذیر است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در قدیم از استان‌ها به مرکز خراج می‌دادند، اما الان همه از مرکز خراج می‌خواهند گفت: بپذیریم که بلد نیستیم مدیریت کنیم، اما اگر مدیری اشتباه کرد نباید او را کنار بگذارید و در مواردی نیروی صفرکیلومتری را به بهانه این که آدمِ خوبی است روی کار بیاورید.

آقای پزشکیان با بیان اینکه ۴۷ سال است ۶ هزارو ۷۰۰ مترمکعب سرانه آب، به هزار مترمکعب کاهش یافته گفت: اگر این طور پیش برویم دیگر آبی برای مصرف نخواهیم داشت حتی اگر از هر جایی که می‌توانیم آب بیاوریم؛ ما باید به دنبالِ راهِ کارشناسی شده باشیم.

وی افزود: اطلاعات و داده‌ها کاملا واضح است فقط ما باید با یک مطالعه علمی و مشورت و کارِ کارشناسی مدیریتِ استان‌ها و مرکز کشور را انجام دهیم. ما به هر کسی که بلد است مشکلاتِ کشور را حل کند من خودم مسیر را برایش فراهم می‌کنم تا کارِ کارشناسی خود را عملی کند و برای مردم کارگشا باشد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ما پیگیرِ همه مسائلی که از طرف مسئولان استان اردبیل مطرح شد هستیم، اما نیاز است همه باهم و با پشتوانه کارِ کارشناسیِ جمعی در استان اقدام کنید.

آقای پزشکیان همچنین در مورد مسائل مربوط به آموزش و پرورش و طرح‌های محله محور گفت: ما هر هفته در مورد مدارس کشور جلسه برگزار می‌کنیم، اما به یک باره نمی‌شود همه مسائل مربوط را حل کرد، در مورد طرح‌های محله محور هم با کمکِ دولت به مساجد مشکلات مردم را حل می‌کنیم.

وی تأکید کرد: آینده را شما و ما می‌سازیم و نباید جز آن چشم اندازی که رهبر معظم انقلاب نشان داده‌اند، چیزی را قبول نکنید، ما باید بهترین باشیم، و بهترین شدن را مجانی به کسی نمی‌دهند؛ «این کوه گران است به کاهی نفروشند»