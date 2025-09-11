نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما ۲۴ هزار پروژه نیمه تمام در استان‌ها داریم و اگر هیچ کاری نکنیم، سقف تورم در این سقف بماند، ۱۰ سال طول می‌کشد تمام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی نیکزاد در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل، اظهار کرد: ما به عنوان عضو مجلس از مدیریت دولت در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی تشکر می‌کنیم و خدمت شما گزارش می‌دهم؛ وقتی در مجلس بودیم، اعلام کردند که از "الغدیر عراق" که ایالات متحده آمریکا آنجا به ناحق پایگاه نظامی دارد، هواپیما به سمت مجلس در حرکت است. اما ما جلسه را تعطیل نکردیم.

وی افزود:، اما دشمن اول رهبر ما را نشناخته بود، دوم نیرو‌های مسلح ما را نشناخته بود، و سوم مردم ما را نشناخته بود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه آقای رئیس جمهور و عزیزانمان از اعضای دولتی یک روز در استان حضور پیدا کردند، بین خود و خدای خود بدانیم، این چنین نیست که یک روز باشد حضور دولت در این استان، سه چهار ماه کار کارشناسی شده در معاونت اجرایی رئیس جمهور و سایر بخش‌های دیگر تا این سفر انجام شود و اکنون همه آمدند تا در چهار موضوع کشاورزی، گردشگری، تجارت و صنایع بتوانند کمکی به ما بکنند.

نیکزاد ادامه داد: جناب رییس جمهور شما ۲۰ هزار میلیارد تومان برای حوزه آموزش استان اختصاص دادید، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای امور عمرانی گذاشتید، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها تعیین کردید و مجموعا ۸۵ همت برای استان اختصاص یافت که این کار ما را برای یک سال آینده راحت کرد.

وی گفت: ارتباطات، یا ریلی، یا بندری، یا هوایی است. استان اردبیل در باب ارتباطات هوایی کم و بیش مطلوب است، ما بندر نداریم. استان اردبیل یک راه چهار خطه به مرکز پایتخت ندارد و راه آهن ۱۷۵ کیلومتری که ۷ وزیر و ۱۱ استاندار عوض کرده است. خوشبختانه یا متأسفانه، من هم استاندار بودم و هم وزیر. اما وقتی شما در تاسوعا تشریف آوردید، گفتید که دولت ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای این قضیه اختصاص داده‌اید، ما پیگیری کردیم.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت چهاردهم بعد از ۲۰ سال، با اختصاص۲۵۰۰ میلیارد تومان قرار شد راه‌آهن اردبیل را تا پایان سال تمام کند و ۵۰ درصد از اعتبار تعیین شده نیز اختصاص یافت.

نیکزاد یادآور شد: ما در کشور ۱۳۶۵ پروژه ملی داریم. اگر هیچ کاری نکنیم، تورم هم در همین سقف بماند، ۲۹ سال طول می‌کشد تا این پروژه‌ها تمام شود و در کل استان‌ها نیز ۲۴ هزار پروژه نیمه تمام داریم و اگر هیچ کاری نکنیم، سقف تورم در این سقف بماند، ۱۰ سال طول می‌کشد تمام شود لذا شما به حق می‌خواهید دولت را کوچک کنید و من به عنوان یکی از نمایندگان شما را در این امر یاری می‌کنم.

وی با اشاره به اتخاذ رویکرد جدید در مدیریت دارایی‌ها، بیان کرد: با توجه به محدودیت‌های نقدینگی، لازم است روش‌های مدیریتی خود را متحول سازیم.

نیکزاد در ادامه افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته طی هفت ماه گذشته، جلسات متعددی با حضور مسئولین ذیربط برگزار شده است. در این راستا، طرحی نوآورانه با هدف پرداخت بدهی به پیمانکاران از محل استحصال چهارم (که سهم استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان است) ارائه گردیده است.