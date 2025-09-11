همزمان با میلاد پیامبر اسلام گردهمایی بین المللی وحدت اقوام، ادیان ومذاهب با شعار «اتحاد ادیان، اقتدار ایران» با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، دراین مراسم اعضای مرکز از ادیان آسمانی و اقوام مختلف گرد هم آمدند و میهمانانی از ۲۵ کشور اسلامی در آن مشارکت داشتند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با تبریک هفته وحدت و میلاد حضرت محمد (ص) تاکید کردند که وحدت ضرورت امروز جامعه مسلمین و ادیان و اقوام است. ایشا در این مراسم با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی برضرورت اقدام حقوقی وکلای مرکز به صورت ویژه تاکید کردند.

رئیس دستگاه قضا افزودند: انتظار ویژه‌ای از وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه دارند تا در محاکم داخلی و بین المللی پیگیر و حامی مظلومان باشند.

در این مراسم حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه نیز با تاکید بر وحدت اقوام و ادیان و مذاهب گفت: امروز در مجموعه وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده از ادیان آسمانی و از قومیت‌های مختلف حضور دارند و برای خدمت به مردم و کشور تلاش می‌کنند.

همچنین وکلای کلیمی و اهل سنت مرکز در حضور رئیس قوه قضائیه بر وحدت میان ادیان و اقشار در ایران تاکید کردند و آن نقطه قوت کشور دانستند.

در پایان از خانواده‌های شهیدان مرادی، عباسی و دوگنوجی توسط رییس دستگاه قضا تقدیر به عمل آمد و حکم دکتر ابراهیمی وکیل مرکز به عنوان قاضی اختصاصی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) توسط حجت الاسلام محسنی اژه به ایشان اهدا شد.