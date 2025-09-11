به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ اسامی داوران هفته سوم لیگ برتر فوتبال مشخص شد، که براساس آن سیدوحید کاظمی برای سپاهان و مرتضی منصوریان برای ذوب‌آهن قضاوت خواهند داشت.

براین اساس تیم سپاهان روز جمعه ۲۱ شهریور، مهمان گل‌گهر سیرجان است که به همراه علیرضا ایلدروم، اسماعیل احمدی و علی سام داوران این دیدار هستند، بیژن حیدری و فرهاد مروجی داوران VAR خواهند بود، و حیدر شکور نیز ناظر داوری است.

تیم ذوب‌آهن نیز روز شنبه ۲۲ شهریور ماه میزبان مس رفسنجان است که مرتضی منصوریان داور این بازی است و محمد هاشمی‌نسب، سعید زیبا و هادی علی نیافرد وی را در این امر همراهی می‌کنند؛ میثم حیدری و محمدعلی پورمتقی داوران VAR هستند، نا ر جعفری نیز ناظر داوری است.