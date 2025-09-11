رئیس پلیس آگاهی استان یزد از شناسایی و دستگیری چهار سارق به عنف منزل درعملیات‌های غافلگیرانه در شهرستان یزد خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف منزل در یکی از محلات شهرستان یزد و سرقت طلاجات، موضوع دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان دایره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و پایش تصویری موفق به شناسایی هویت و محل اختفای سارقان شده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی طی عملیات‌های غافلگیرانه چهار متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

کارآگاه زارع خاطرنشان کرد: سارقان دستگیر شده در تحقیقات و بررسی‌های پلیس به جرم خود و سرقت سه میلیارد ریالی طلاجات اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد در پایان تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.