به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه طرح راهبردی توسعه بلندمدت هاکی روی یخ ایران؛ دو بازیکن دختر زیر بیست سال کشورمان با عقد قرارداد رسمی به جمع لژیونر‌های هاکی روی یخ پیوستند.

درسا رحمانی از تهران و سارینا خسروی از اصفهان بازیکنان زیر بیست سال هاکی روی یخ ایران نخستین بار به لیگ هاکی روی یخ مجارستان تیم Rampage Veszprem پیوستند.

این دو بازیکن که از استعداد‌های شاخص تیم‌های ملی پایه هستند، پس از درخشش در مسابقات داخلی و اردو‌های تیم ملی، مورد توجه تیم‌های خارجی قرار گرفته و نخستین بار فرصت حضور در لیگ معتبر هاکی روی یخ خارج از کشور را به دست آورده‌اند.

پیوستن این بازیکنان جوان به جمع لژیونر‌ها را می‌توان گامی مهم در مسیر توسعه هاکی روی یخ بانوان ایران دانست؛ چرا که تجربه بین‌المللی آنها می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای سطح فنی تیم‌های ملی و افزایش انگیزه سایر بازیکنان ایفا کند.

نخستین بار است که بازیکنان دختر زیر بیست سال هاکی روی یخ ایران به عنوان لژیونر در کشوری دیگر به بازی خواهند پرداخت. پیش از این عسل حیدری در رده بزرگسالان بانوان، به تیمی در سوئد پیوسته بود.