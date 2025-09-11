به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سومین جشنواره خرما با هدف معرفی ظرفیت‌ها و پشتیبانی از محصول نخلستان‌های روستای حاجی‌آباد شهرستان اردکان، در این روستا در حال برگزاری است.

این جشنواره با نمایش انواع محصولات خرمای تولیدی در منطقه، برگزاری برنامه‌های شاد و محلی و با استقبال گسترده کشاورزان، مسؤولان و گردشگران همراه بود.

هدف از برگزاری چنین جشنواره‌هایی، رونق اقتصادی، معرفی توانمندی‌های بخش کشاورزی و کمک به توسعه صنعت گردشگری در مناطق روستایی عنوان شده است.

روستای حاجی‌آباد که در صد و چهل کیلومتری شهر اردکان واقع شده، قطب اصلی تولید خرما در این منطقه به شمار می‌رود به طوری که تمامی اهالی آن به کار کشاورزی و نخیلداری مشغول هستند.

سالانه بیش از ۲۰۰ تن خرما از نخلستان‌های این روستا که وسعتی بالغ بر ۱۰ هکتار دارد، برداشت و به بازار عرضه می‌شود.