پیام حیدری، داور همدانی عهده دار قضاوت لیگ برتر فوتبال کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پیام حیدری داور بین المللی فوتبال کشور به عنوان داور وسط دیدار تیمهای خیبر خرم آباد و فجر سپاسی شیراز انتخاب شد.
این مسابقه فردا در خرم آباد برگزار میشود.
بیشتر بدانیم:
پیام حیدری یکی از داوران برجسته فوتبال ایران است که سابقه قابل توجهی در قضاوت های داخلی و بین المللی دارد، وی داوری را از سال ۱۳۷۸ آغاز کرد و در سال ۱۳۸۴ موفق به کسب درجه ملی شد.
در سال ۲۰۱۵ وارد لیست داوران بین المللی فیفا شد و در سال ۲۰۱۶ به عنوان داور الیت آسیا انتخاب شد.
از جمله افتخارات او، قضاوت در فینال جام همبستگی آسیا در سال ۲۰۱۶ در مالزی است.