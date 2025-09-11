به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پیام حیدری داور بین المللی فوتبال کشور به عنوان داور وسط دیدار تیم‌های خیبر خرم آباد و فجر سپاسی شیراز انتخاب شد.

این مسابقه فردا در خرم آباد برگزار می‌شود.

بیشتر بدانیم:

پیام حیدری یکی از داوران برجسته فوتبال ایران است که سابقه قابل توجهی در قضاوت‌ های داخلی و بین‌ المللی دارد، وی داوری را از سال ۱۳۷۸ آغاز کرد و در سال ۱۳۸۴ موفق به کسب درجه ملی شد.

در سال ۲۰۱۵ وارد لیست داوران بین‌ المللی فیفا شد و در سال ۲۰۱۶ به عنوان داور الیت آسیا انتخاب شد.

از جمله افتخارات او، قضاوت در فینال جام همبستگی آسیا در سال ۲۰۱۶ در مالزی است.