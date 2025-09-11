پخش زنده
امروز: -
با حضور قشرهای مختلف مردم پیکر مطهر شهید مدافع امنیت سروان بندری دلی در شهرستان ایذه تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان نیروی انتظامی و نیروهای مسلح، خانوادههای معظم شاهد، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم پیکر مطهر شهید سروان اصغر بندری دلی در شهرستان ایذه تشییع شد.
در این مراسم شرکت کنندگان پیکر پاک این شهید گرانقدر را از میدان ولایت تا گلزار شهدای ایذه تشییع کردند.
سروان شهید بندری دلی روز سه شنبه ۱۸ شهریور در درگیری با اشرار مسلح در شهرستان دزپارت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.