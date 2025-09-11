به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: با هدف اصلاح و تقویت آموزه‌های رفتار شهروندی در فضا‌های عمومی نمایش خیابانی با عنوان «اینجا مکان عمومی است» در بوستان‌های سطح شهر اجرا می‌شود.

محمد حسین ترکی افزود: این برنامه با هدف ارتقای فرهنگ گفتار و رفتار شهروندی، به‌ویژه در میان جوانان، طراحی و اجرا شده است.

ترکی با اشاره به برخی چالش‌های رفتاری در فضا‌های عمومی گفت: یکی از معضلاتی که در بوستان‌ها و مکان‌های عمومی شهر یزد مشاهده می‌شود، نوع تعامل و گفتار برخی جوانان است که گاه با هنجار‌های اجتماعی و آداب شهروندی فاصله دارد و نمایش «اینجا مکان عمومی است» با هدف تبیین این مسائل و ایجاد زمینه‌ای برای اصلاح رفتارها، برنامه‌ریزی شده و در نقاط مختلف شهر به اجرا درمی‌آید.

وی افزود: این برنامه تلاش دارد با بهره‌گیری از زبان هنر، شهروندان را نسبت به اهمیت رعایت آداب شهروندی در فضا‌های عمومی آگاه سازد و زمینه‌ساز گفت‌وگویی سازنده میان نسل‌ها باشد.

رئیس اداره آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در پایان گفت: نمایش «اینجا مکان عمومی است» با مشارکت هنرمندان بومی و همراهی فعالان فرهنگی، در بوستان‌های منتخب شهر یزد در حال اجرا است که علاقه‌مند برای اطلاع از زمان برگزاری می‌توانند به صفحات مجازی سازمان به نشانی @yazdfarhang مراجعه نمایند.