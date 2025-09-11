پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان گلستان از ورود سامانه ناپایدار به گلستان؛ کاهش دما و بارشهای رگباری تا اواسط هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، ملیحه معقولی گفت: بر اساس الگوهای پیشبینی، امروز در برخی مناطق استان وزش باد و در نواحی مستعد، پدیده گرد و خاک پیشبینی میشود. همچنین از عصر و شب، وقوع رگبارهای پراکنده در نقاط مختلف دور از انتظار نیست.
معقولی گفت: از فردا با تقویت ناپایداریهای جوی، شاهد گسترش بارندگی در سطح استان خواهیم بود. وزش باد نسبتاً شدید و کاهش محسوس دما نیز برای فردا مورد انتظار است. بر این اساس، دمای هوا در روزهای آینده به حدود ۳۰ درجه و کمتر از آن خواهد رسید.
معقولی ادامه داد: این شرایط ناپایدار تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و با توجه به احتمال بارشهای رگباری، خطر جاری شدن سیلاب و روانآب وجود دارد؛ لذا به شهروندان توصیه میشود تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.