ونزوئلا بر جنگ اقتصادی غلبه کرده و به خودکفایی غذایی ۹۰ درصدی رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، رئیس جمهور ونزوئلا گفت: این کشور قبلاً واردکننده خالص ۸۵ درصد از مواد غذایی خود بود، اما امروز، ما بر جنگ اقتصادی غلبه کرده‌ایم و در وضعیت متفاوتی هستیم و در حال بازسازی خود می‌باشیم.

رئیس جمهور ونزوئلا، به اهمیت امنیت غذایی پرداخت و اعلام کرد که این کشور در حال حاضر به ۹۰ درصد خودکفایی در غذای مصرفی مردم خود دست یافته است.

نیکلاس مادورو به تولید مرغ داخلی اشاره کرد و افزود، در حال حاضر روزانه ۹۰،۰۰۰ قطعه مرغ در مرغداری‌ها و توسط شرکت‌های ونزوئلایی برای مصارف داخلی تولید می‌شود.

مادورو همچنین خاطرنشان کرد که این کشور شاهد افزایش پایدار عرضه مواد غذایی در شبکه‌های توزیع خود بوده بطوریکه از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۹۹.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

رئیس جمهور در میان سایر داده‌ها، به میانگین توزیع غذا به ازای هر تن اشاره و تأکید کرد، از سال ۲۰۱۷ پیشرفتی از ۳۲۷۰۰۰ تن غذا در ماه به ۷۱۰۰۰۰ تن توزیع شده در سراسر کشور در سال ۲۰۲۵ حاصل شده است که نشان‌دهنده افزایش ۱۳۲ درصدی است.

به گفته رئیس جمهور، حجم زیاد تولیدات غذایی داخلی مانند مرغ زمینه را برای صادرات محصولات نیز آماده می‌کند و به طور قابل توجهی به توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.